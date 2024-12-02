Армения не будет эвакуировать граждан из Сирии

Официальный Ереван объявил, что не имеет возможности эвакуировать армянских граждан и сирийских армян из Сирии после смены власти в стране. Всем желающим предложено обращаться за документами в дипмиссию Армении в Бейруте.

Как рассказали сегодня во внешнеполитическом ведомстве Республики Армения, официальный Ереван принял решение не заниматься эвакуацией армянских граждан и сирийских армян из Сирии после государственного переворота в САР.

Напомним, что дипломатическая миссия Армении была вывезена из Дамаска в полном составе в первые же часы после входа в сирийскую столицу вооруженной оппозиции и отказа президента Башара Асада от должности и в целом руководства САР.

Решение Еревана мотивировано тем, что армянские власти не имеют сейчас возможности организовать безопасный вывоз каких бы то ни было людей из Сирии.

МИД РА уточнил, что теперь армянские дипломаты, работавшие в Дамаске, находятся в Ливане, они уже размещены в Бейруте, где и будут работать в ближайшее время.

В связи с этим желающим покинуть пост-асадовскую Сирию гражданам Армении и сирийским армянам рекомендовано обращаться за оформлением документов в Бейрут, по номеру +9617447205.