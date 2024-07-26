Жители Тегерана вышли на улицы в поддержку Палестины

Акции в поддержку Палестины проходят в Тегеране. Участники размахивают флагами Палестины и "Хезболлы". Ранее один из лидеров ХАМАС погиб от удара Израиля.

Массовые демонстрации в поддержку Палестины проходят в центре Тегерана, в них принимают участие как пожилые люди, так и дети.

Как пишет РИА Новости, демонстранты несут в руках флаги Палестины и ливанской организации "Хезболла", а также транспаранты с надписью "Смерть США".

Акции проходят после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Он был убит в результате ракетного удара Израиля по иранской столице.

Президент ИРИ Масуд Пезешкиан, чья инаугурация прошла 30 июля, заявил, что гибель Хании не останется без ответа. Убийство также осудили Россия и Турция.