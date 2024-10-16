Вестник Кавказа

Жителей Армении заманивают обещаниями сверхприбыли

Жителей Армении заманивают обещаниями сверхприбыли
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый вид мошенничества широко распространился в Армении. Злоумышленники предлагают жителям страны вложиться в криптовалюту или сделать другие, якобы весьма прибыльные инвестиции.

Армянские правоохранители предупреждают жителей страны об опасном мошенничестве, случаи которого участились в последнее время. Подробности рассказали в пресс-службе полиции страны.

В силовом ведомстве пояснили, что в социальных сетях активно распространяется реклама, обещающая невероятные прибыли от инвестиций. Авторы рекламных сообщений предлагают сообщить им личные данные, а затем звонят жертвам по телефону.

Злоумышленники на том конце провода обращаются к гражданам с предложением инвестировать в криптовалюты либо иные активы. При этом они обещают огромные прибыли. Верить таким сообщениям ни в коем случае нельзя, а нужно обратиться в МВД.

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