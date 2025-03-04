Вестник Кавказа

Человек погиб в конфликте у газозаправки в Эчмиадзине

Человек погиб в конфликте у газозаправки в Эчмиадзине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Убийство было совершено во время выяснения отношений, которое вспыхнуло около газовой заправки в Эчмиадзине. Один из участников конфликта стал жертвой выстрела из пистолета.

Трагедией окончился спор, который происходил в ночь на субботу у газозаправочной станции неподалеку от Эчмиадзина, о ЧП пишут армянские СМИ.

Правоохранители получили информацию о случившемся примерно в 01:30 по местному времени (00:30 мск). Им сообщили, что мужчина пострадал в результате выстрела, сделанного из пистолета. Раненого отвезли в городскую больницу, но медики не смогли помочь ему, так что мужчина умер, не вернувшись в сознание, передает Shamshyan.com.

Как уточнили очевидцы, владелец заправки, около которой случилось преступление, муж мэра Эчмиадзина Дианы Гаспарян. Установлена предварительно и личность подозреваемого.

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