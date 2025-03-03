Вестник Кавказа

Армянские чиновники попались на взятках

Армянские чиновники попались на взятках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянские правоохранители зафиксировали два факта вымогательства взятки и получения денег двумя чиновниками администрации Араратской области страны – они арестованы, ведется следствие.

Два чиновника общинных администраций Араратской области Армении попались на взятках: как выяснили правоохранители, они вымогали мзду у просителей через посредников.

"Любителями" чужих денег оказались заместитель руководителя одной из общинных администраций Араратской области и начальник подразделения этой же администрации, выяснилось в ходе предварительного следствия, передает NEWS.am.

Оба они, вдохновленные своими высокими постами и положением "вершителей судеб", через посредников требовали взяток у посетителей за решение их вопросов, и получали их.

По выявленным фактам получения взяток им предъявлено обвинение сразу по двум пунктам УК Армении – мошенничество и коррупция, оба они арестованы, в отношении них возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

Также предъявлены обвинения еще восьмерым их пособникам, выступавшим посредниками между просителями и чиновниками.

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