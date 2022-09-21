Вестник Кавказа

Новые задержания в мэрии Еревана: схвачен один чиновник

Новые задержания в мэрии Еревана: схвачен один чиновник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Задержания в рамках антикоррупционного дела продолжаются в Ереване: сегодня был задержан еще один сотрудник администрации армянской столицы. Это уже девятый задержанный по этому делу.

Преследования возможных коррупционеров возобновлены в мэрии Еревана, о ситуации рассказал пресс-секретарь горадминистрации Айк Костанян.

"После задержания должностных лиц мэрии в прошлом месяце в рамках указанного дела задержан еще один чиновник"

– пресс-секретарь

Никаких подробностей Костанян сообщать не стал. Вместо этого он посоветовал обратиться за деталями в Антикоррупционный комитет.

Впрочем, определенную информацию озвучивают армянское СМИ. Как сообщает "Грапарак", на сей раз в руках правоохранителей оказался глава коммунального управления Арсен Кароян.

Напомним, что в прошлом месяце были задержаны восемь работников мэрии. Половину из них в итоге арестовали.

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