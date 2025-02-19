Полицейских будут штрафовать за порчу автомобилей в Армении

В Армении начнут штрафовать полицейских, повредивших служебную машину. В МВД пояснили, что просто будут удерживать часть зарплаты правоохранителя при наличии доказательств его вины.

МВД Армении будет удерживать часть денег из зарплат полицейских, нанесших ущерб служебным автомобилям. Об этом сообщила 21 марта глава ведомства.

Выступая 21 марта на заседании постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности, Арпине Саркисян пояснила, что штрафовать правоохранительный будут только в том случае, если полицейская машина попала в ДТП по их вине.

"Так они с большей ответственностью будут относиться к государственному имуществу"

– руководитель МВД

Она также отметила, что никто не будет штрафовать полицейских, когда транспортное средство было поцарапано или сломано из служебной необходимости.