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Житель города Шуша погиб при обстреле ВС Армении

Крепость в Шуше
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пожилой мужчина стал жертвой минометного обстрела, который армянские военные вели сегодня по Шуше. Детали трагедии рассказали в Генпрокуратуре Азербайджана.

Минометный обстрел унес жизнь жителя города Шуша, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

Огонь открыли армянские военные. Под ним получил смертельное ранение Видади Фархадов.

Мужчина 1967 г.р. работал в Управленим государственного заповедника города Шуша, занимал должность инженера жилищно-коммунальной и ремонтной службы.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции. 

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.

Терроризм в Карабахе нужно прекратить!

Терроризм в Карабахе нужно прекратить!

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