Житель города Шуша погиб при обстреле ВС Армении

Минометный обстрел унес жизнь жителя города Шуша, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.
Огонь открыли армянские военные. Под ним получил смертельное ранение Видади Фархадов.
Мужчина 1967 г.р. работал в Управленим государственного заповедника города Шуша, занимал должность инженера жилищно-коммунальной и ремонтной службы.
Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины
Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.
Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.