Пашинян поговорил по телефону с генсеком Совета Европы

Премьер-министр Армении сегодня побеседовал по телефону с генсекретарем Совета Европы. Никол Пашинян и Ален Берсе поговорили о сотрудничестве между РА и СЕ, а также региональной тематике.

Телефонные переговоры между армянским премьером и генеральным секретарем Совета Европы состоялись сегодня, говорится на сайте армянского лидера.

В ходе беседы Никол Пашинян и Ален Берсе поговорили о различных аспектах сотрудничества между Ереваном и СЕ. Были обсуждены также вопросы стабильности в регионе.

Еще одной темой разговора стал мирный договор Баку и Еревана.