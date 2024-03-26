Вестник Кавказа

Пашинян поговорил по телефону с генсеком Совета Европы

Пашинян поговорил по телефону с генсеком Совета Европы
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Премьер-министр Армении сегодня побеседовал по телефону с генсекретарем Совета Европы. Никол Пашинян и Ален Берсе поговорили о сотрудничестве между РА и СЕ, а также региональной тематике.

Телефонные переговоры между армянским премьером и генеральным секретарем Совета Европы состоялись сегодня, говорится на сайте армянского лидера.

В ходе беседы Никол Пашинян и Ален Берсе поговорили о различных аспектах сотрудничества между Ереваном и СЕ. Были обсуждены также вопросы стабильности в регионе.

Еще одной темой разговора стал мирный договор Баку и Еревана.

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