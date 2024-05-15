Вестник Кавказа

Здание "Ставрополь Авто" станет краевым бизнес-парком

Здание "Ставрополь Авто" станет краевым бизнес-парком
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ставрополья к лету купят здание бывшего завода "Ставрополь Авто" и переоборудуют его под филиал краевого индустриального парка "КамАЗ-Мастер", рассказал Владимир Владимиров.

Власти Ставропольского края планируют в наступившем 2025 году приобрести здание завода "Ставрополь Авто", сообщил сегодня губернатор края Владимир Владимиров.

"Мы не стали участвовать в торгах и покупать завод за 10 млрд рублей. Поймите, этот актив без помощи государства никогда не будет работать... Там будет продолжение нашего индустриального парка "КамАЗ-Мастер", но это будет Ставропольский региональный парк для бизнеса"

- Владимир Владимиров

Торги по продаже здания прошли в декабре минувшего 2024 года, но покупателей на него не нашлось. В то же время у краевых властей есть устная договоренность с владельцем, и если они останутся в силе, то руководство края оформит его покупку до 1 июня, отметил Владимиров, передает "Интерфакс".

Напомним, завод заработал в 2017 году, но, выпустив около 2,5 тыс транспортных средств, он остановил работу и сейчас компания находится в стадии ликвидации. Само здание предприятия находится в Шпаковском округе Ставрополья.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1160 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Дагестане построят предприятие по переработке рыбы

В Дагестане построят предприятие по переработке рыбы

Жители Дагестана получили 440 новых рабочих мест

Жители Дагестана получили 440 новых рабочих мест

На развитие промышленности потратят свыше 75 млн рублей в Ингушетии

На развитие промышленности потратят свыше 75 млн рублей в Ингушетии

Промзона в Агдаме будет производить современное покрытие

Промзона в Агдаме будет производить современное покрытие

В Азербайджане валютные резервы превысили внешний долг в 14 раз

В Азербайджане валютные резервы превысили внешний долг в 14 раз

Бренд &quot;Дагестан&quot; разрешили использовать двум компаниям

Бренд "Дагестан" разрешили использовать двум компаниям

В промпарке Агдама будут выпускать востребованные металлоконструкции

В промпарке Агдама будут выпускать востребованные металлоконструкции

Текстильная фабрика в КЧР создаст 620 рабочих мест

Текстильная фабрика в КЧР создаст 620 рабочих мест

Армения обеспечит россиян своим текстилем

Армения обеспечит россиян своим текстилем

Азербайджан и Беларусь наладят выпуск ветпрепаратов

Азербайджан и Беларусь наладят выпуск ветпрепаратов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы