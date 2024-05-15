Здание "Ставрополь Авто" станет краевым бизнес-парком

Власти Ставрополья к лету купят здание бывшего завода "Ставрополь Авто" и переоборудуют его под филиал краевого индустриального парка "КамАЗ-Мастер", рассказал Владимир Владимиров.

Власти Ставропольского края планируют в наступившем 2025 году приобрести здание завода "Ставрополь Авто", сообщил сегодня губернатор края Владимир Владимиров.

"Мы не стали участвовать в торгах и покупать завод за 10 млрд рублей. Поймите, этот актив без помощи государства никогда не будет работать... Там будет продолжение нашего индустриального парка "КамАЗ-Мастер", но это будет Ставропольский региональный парк для бизнеса"

- Владимир Владимиров

Торги по продаже здания прошли в декабре минувшего 2024 года, но покупателей на него не нашлось. В то же время у краевых властей есть устная договоренность с владельцем, и если они останутся в силе, то руководство края оформит его покупку до 1 июня, отметил Владимиров, передает "Интерфакс".

Напомним, завод заработал в 2017 году, но, выпустив около 2,5 тыс транспортных средств, он остановил работу и сейчас компания находится в стадии ликвидации. Само здание предприятия находится в Шпаковском округе Ставрополья.