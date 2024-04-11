Вестник Кавказа

На Ставрополье запустят производство алюминиевой посуды

На Ставрополье запустят производство алюминиевой посуды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье запустят производство алюминиевой посуды. Об этом сообщил глава Минэкономразвития.

На Ставрополье запускается производство алюминиевой посуды. В регион пришел один из лидеров данной отрасли армавирский завод алюминиевой посуды "Горница". 

«Предполагается, что оборот производства достигнет 400-450 тысяч изделий в месяц. Это позволит расширить импортозамещение в Ставропольском крае. Также новое предприятие даст региону 150 рабочих мест»

– Денис Полюбин

Одной из основных причин выбора Ставрополя в качестве места для запуска нового производства является его стратегическое географическое положение. Преимущества месторасположения включают также наличие квалифицированных специалистов в регионе, готовых присоединиться к команде "Горницы". Благоприятная экономическая ситуация в регионе, развитая инфраструктура и поддержка со стороны местных властей делают Ставрополь привлекательным местом для развития бизнеса.

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