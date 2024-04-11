На Ставрополье запустят производство алюминиевой посуды

На Ставрополье запускается производство алюминиевой посуды. В регион пришел один из лидеров данной отрасли армавирский завод алюминиевой посуды "Горница".
«Предполагается, что оборот производства достигнет 400-450 тысяч изделий в месяц. Это позволит расширить импортозамещение в Ставропольском крае. Также новое предприятие даст региону 150 рабочих мест»
– Денис Полюбин
Одной из основных причин выбора Ставрополя в качестве места для запуска нового производства является его стратегическое географическое положение. Преимущества месторасположения включают также наличие квалифицированных специалистов в регионе, готовых присоединиться к команде "Горницы". Благоприятная экономическая ситуация в регионе, развитая инфраструктура и поддержка со стороны местных властей делают Ставрополь привлекательным местом для развития бизнеса.