В Каспийске построят завод по производству ковров

В Каспийске запустят производство ковровых изделий. В завод инвестируют 1,8 млрд рублей.
В Дагестане запустят производство ковров. В предприятие будет вложено около 1,8 млрд рублей, передали в пресс-службе Минпромторга республики.
Сообщается, что производство ковров планируется организовать в течение трех лет. Производственный комплекс должен открыться в Каспийске.
Предприятие сможет дать до 150 рабочих мест, частные вложения в проект будут направлены компанией ООО "ДТЭКС".
Сообщается, что предприятие позволит освоить новые конструкции ковров, снизив затраты на производство и логистику, передает РБК Кавказ.