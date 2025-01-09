Вестник Кавказа

В Каспийске построят завод по производству ковров

Ковры
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Каспийске запустят производство ковровых изделий. В завод инвестируют 1,8 млрд рублей.

В Дагестане запустят производство ковров. В предприятие будет вложено около 1,8 млрд рублей, передали в пресс-службе Минпромторга республики. 

Сообщается, что производство ковров планируется организовать в течение трех лет. Производственный комплекс должен открыться в Каспийске. 

Предприятие сможет дать до 150 рабочих мест, частные вложения в проект будут направлены компанией ООО "ДТЭКС". 

Сообщается, что предприятие позволит освоить новые конструкции ковров, снизив затраты на производство и логистику, передает РБК Кавказ.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1120 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Еще одни погромщики в аэропорту Махачкалы получили сроки

Еще одни погромщики в аэропорту Махачкалы получили сроки

Экс-глава района в Дагестане стал подозреваемым по делу о мошенничестве

Экс-глава района в Дагестане стал подозреваемым по делу о мошенничестве

В Дагестане оценили ущерб от пожара в мебельном цехе

В Дагестане оценили ущерб от пожара в мебельном цехе

Три города СКФО проведут Парады Победы

Три города СКФО проведут Парады Победы

Сколько мигрантов выгнали из Дагестана в 2024 году?

Сколько мигрантов выгнали из Дагестана в 2024 году?

Махачев будет драться в шортах с изображением горы в Лакском районе

Махачев будет драться в шортах с изображением горы в Лакском районе

Гора будет носить имя известного географа в Дагестане

Гора будет носить имя известного географа в Дагестане

Ущерб от подпольной криптофермы в Махачкале превысил 180 млн рублей

Ущерб от подпольной криптофермы в Махачкале превысил 180 млн рублей

Дагестан восстановил 250 га лесов в 2024 году

Дагестан восстановил 250 га лесов в 2024 году

Пожар в Махачкале отключил свет на 140 улицах

Пожар в Махачкале отключил свет на 140 улицах

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы