Вестник Кавказа

В Дагестане построят предприятие по переработке рыбы

В Дагестане построят предприятие по переработке рыбы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кизлярском районе Дагестана откроется предприятие по переработке рыбы. Завод сможет перерабатывать около 150 тонн кильки в день.

В Кизлярском районе Дагестана стартовало строительство цеха по переработке рыбы. 

Сообщается, что предприятие запускается в порядке частной инициативы с привлечением государственных средств. 

Площадь производственного пространства составит порядка 1700 км м. Ожидается, что конвейер будет давать около 200 тыс банок консервированной продукции в месяц.   

Цех полного цикла сможет перерабатывать до 150 тонн кильки в день.

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