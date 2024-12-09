В Дагестане построят предприятие по переработке рыбы

В Кизлярском районе Дагестана откроется предприятие по переработке рыбы. Завод сможет перерабатывать около 150 тонн кильки в день.
В Кизлярском районе Дагестана стартовало строительство цеха по переработке рыбы.
Сообщается, что предприятие запускается в порядке частной инициативы с привлечением государственных средств.
Площадь производственного пространства составит порядка 1700 км м. Ожидается, что конвейер будет давать около 200 тыс банок консервированной продукции в месяц.
Цех полного цикла сможет перерабатывать до 150 тонн кильки в день.