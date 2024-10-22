Вестник Кавказа

Китай построит в Дагестане мукомольный и консервный заводы

Трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бизнесмены из Поднебесной заинтересованы в возможностях порта Махачкалы как перевалочного пункта для транспортировки продовольственных товаров из России в Китай через Иран. Планируется строительство перерабатывающих заводов за счет китайских средств.

Инвесторы из Китая намерены реализовать в Махачкале проект по строительству консервного и мукомольного заводов. Об этом поведал руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко. 

Китайские предприниматели видят большой потенциал в возможностях порта Махачкалы. Махачкала является важным звеном на пути грузов из России в Иран. Часть товара затем перенаправляется в Китай. 

Отмечается, что запуск предприятий по переработке мяса и зерна позволит  значительно увеличить грузооборот порта.

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