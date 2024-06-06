Вестник Кавказа

Буденновск обзаведется заводом от "Лукойла"

Трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Лукойл" возведет на территории Буденновска завод. Начало строительства намечено на конец 2025 года. Завод станет новым градообразующим предприятием.

Глава ставропольского Минэнерго Иван Ковалев анонсировал строительные работы по возведению нового завода российской компании "Лукойл" в Буденновске.

Он отметил, что сама стройка предприятия начнется во второй половине текущего года, а завершится в конце 2028 – начале 2029 годов. Инвестиционный контракт уже подписан.

Подчеркивается, что на проект по строительству завода компания потратит порядка 160 млрд рублей. Он займется переработкой аммиака и карбамида.

Министр добавил, что завод станет новым градообразующим предприятием на территории города. Благодаря его появлению будет создано порядка 600 рабочих мест.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1315 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Вывоз мусора экспериментально передадут муниципалам на Ставрополье

Вывоз мусора экспериментально передадут муниципалам на Ставрополье

Столкновение легковушки с «КамАЗом» в Буденновске закончилось смертью пассажирки

Столкновение легковушки с «КамАЗом» в Буденновске закончилось смертью пассажирки

Промышленность Ставрополья прирастет рядом крупных заводов

Промышленность Ставрополья прирастет рядом крупных заводов

Подрядчик украл деньги Буденновска на благоустройство

Подрядчик украл деньги Буденновска на благоустройство

Сосудистый центр заработал в Буденновске

Сосудистый центр заработал в Буденновске

«Лукойл» строит в Буденновске газохимический комплекс

«Лукойл» строит в Буденновске газохимический комплекс

BMW врезался в автобус на Ставрополье, есть раненые

BMW врезался в автобус на Ставрополье, есть раненые

Инкассаторская машина врезалась в фуру на Ставрополье

Инкассаторская машина врезалась в фуру на Ставрополье

Несколько трасс оказались подтоплены из-за ливня на Ставрополье

Несколько трасс оказались подтоплены из-за ливня на Ставрополье

Житель Дагестана ответит в суде за налет на Буденновск

Житель Дагестана ответит в суде за налет на Буденновск

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы