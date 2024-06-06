Буденновск обзаведется заводом от "Лукойла"

"Лукойл" возведет на территории Буденновска завод. Начало строительства намечено на конец 2025 года. Завод станет новым градообразующим предприятием.

Глава ставропольского Минэнерго Иван Ковалев анонсировал строительные работы по возведению нового завода российской компании "Лукойл" в Буденновске.

Он отметил, что сама стройка предприятия начнется во второй половине текущего года, а завершится в конце 2028 – начале 2029 годов. Инвестиционный контракт уже подписан.

Подчеркивается, что на проект по строительству завода компания потратит порядка 160 млрд рублей. Он займется переработкой аммиака и карбамида.

Министр добавил, что завод станет новым градообразующим предприятием на территории города. Благодаря его появлению будет создано порядка 600 рабочих мест.