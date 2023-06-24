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ВС Азербайджана в направлении Нахчывана подверглись новому обстрелу

ВС Азербайджана в направлении Нахчывана подверглись новому обстрелу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня утром армянские военные обстреляли подразделения ВС Азербайджана в Нахчыване. Атака продолжалась 20 минут.

В субботу утром подразделения вооруженных сил Азербайджана подверглись обстрелу. Об этом сообщает 24 июня Минобороны АР.

В министерстве подчеркнули, что атака длилась около 20 минут.

"10:40 до 11:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района несколько раз подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции ВС Азербайджана направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчывана"

– говорится в сообщении.

Азербайджанские военные приняли ответные меры.

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