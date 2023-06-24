ВС Азербайджана в направлении Нахчывана подверглись новому обстрелу

Сегодня утром армянские военные обстреляли подразделения ВС Азербайджана в Нахчыване. Атака продолжалась 20 минут.
В субботу утром подразделения вооруженных сил Азербайджана подверглись обстрелу. Об этом сообщает 24 июня Минобороны АР.
В министерстве подчеркнули, что атака длилась около 20 минут.
"10:40 до 11:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района несколько раз подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции ВС Азербайджана направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчывана"
– говорится в сообщении.
Азербайджанские военные приняли ответные меры.