ВС Азербайджана в направлении Нахчывана подверглись новому обстрелу

Опубликовано: 14:38, 24 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром армянские военные обстреляли подразделения ВС Азербайджана в Нахчыване. Атака продолжалась 20 минут.

В субботу утром подразделения вооруженных сил Азербайджана подверглись обстрелу. Об этом сообщает 24 июня Минобороны АР.

В министерстве подчеркнули, что атака длилась около 20 минут.

"10:40 до 11:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района несколько раз подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции ВС Азербайджана направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчывана"

– говорится в сообщении.

Азербайджанские военные приняли ответные меры.