Армянские боевики продолжают готовиться к войне

Опубликовано: 9:57, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские сепаратисты попытались установить фортификационные сооружения на территории Азербайджана. Также боевики совершили обстрел из зоны ответственности миротворцев РФ.

Армянские боевики, незаконно находящиеся на территории Азербайджана, обстреляли позиции азербайджанских военных, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Отмечается, что огонь велся с 23:05 21 июня по 08:15 22 июня по местному времени из зоны ответственности российских миротворцев. Обстрелу подверглись позиции Азербайджана в Ходжавендском, Шушинском и Ходжалинском районах.

Азербайджанская армия предприняла адекватные ответные меры, заявили в ведомстве.

Также сепаратисты в Карбахе попытались установить фортификационные сооружения у позиций военных АР в Агдамском и Ходжалинском районах.

В Минобороны подчеркнули, что армянские НВФ хотели пытались совершить установку сооружений под видом сельхозработ. Там добавили, что незаконная работа армян была быстро прекращена после неотложных мер азербайджанских военных.

Кроме того, вооруженные силы Армении обстреляли позиции армии Азербайджана, расположенные в населенном пункте Ахмедли Лачинского района.

Обстрел из стрелкового оружия велся из пункта Брун Горусского района. Инцидент произошел в 02:15 по местному времени 22 июня. Азербайджанскими солдатами были приняты адекватные ответные меры, заключили в министерстве.