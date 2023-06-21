Опубликовано: 22:38, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана обвинил Армению в безграничном лицемерии и ее незаинтересованности в нормализации отношений с Баку. Он напомнил, что Ереван несет ответственность за массовые убийства азербайджанцев.

Официальный представитель азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде обвинил Армению в безграничном лицемерии.

"Лицемерие МИД Армении не имеет границ"

- Айхан Гаджизаде

Он напомнил, что Ереван несет ответственность за массовые убийства и этнические чистки в отношении свыше 1 млн мирных азербайджанцев.

Гаджизаде подчеркнул, что несмотря на это, Армения продолжает распространять ложную информацию и искажать исторические факты.

Пресс-секретарь МИД АР добавил, что фейки Еревана показывают его незаинтересованность в участии процесса по нормализации отношений с Баку.