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Баку обвинил Ереван в безграничном лицемерии

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
МИД Азербайджана обвинил Армению в безграничном лицемерии и ее незаинтересованности в нормализации отношений с Баку. Он напомнил, что Ереван несет ответственность за массовые убийства азербайджанцев.

Официальный представитель азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде обвинил Армению в безграничном лицемерии.

"Лицемерие МИД Армении не имеет границ"

- Айхан Гаджизаде

Он напомнил, что Ереван несет ответственность за массовые убийства и этнические чистки в отношении свыше 1 млн мирных азербайджанцев.

Гаджизаде подчеркнул, что несмотря на это, Армения продолжает распространять ложную информацию и искажать исторические факты.

Пресс-секретарь МИД АР добавил, что фейки Еревана показывают его незаинтересованность в участии процесса по нормализации отношений с Баку.

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