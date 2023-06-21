МИД Азербайджана обвинил Армению в безграничном лицемерии и ее незаинтересованности в нормализации отношений с Баку. Он напомнил, что Ереван несет ответственность за массовые убийства азербайджанцев.
Официальный представитель азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде обвинил Армению в безграничном лицемерии.
"Лицемерие МИД Армении не имеет границ"
- Айхан Гаджизаде
Он напомнил, что Ереван несет ответственность за массовые убийства и этнические чистки в отношении свыше 1 млн мирных азербайджанцев.
Гаджизаде подчеркнул, что несмотря на это, Армения продолжает распространять ложную информацию и искажать исторические факты.
Пресс-секретарь МИД АР добавил, что фейки Еревана показывают его незаинтересованность в участии процесса по нормализации отношений с Баку.