Изгнанные из Армении: мы намерены вернуться к родным очагам

Опубликовано: 11:00, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представители общины Западного Азербайджана сегодня, когда отмечается Всемирный день беженцев, заявили о намерении путем мирного диалога добиться возвращения к родным очагам. В заявлении говорится, что община активизирует усилия в этой области.

Община Западного Азербайджана сегодня, во Всемирный день беженцев, сообщила, что ставит себе целью путем диалога вернуться на родину. Об этом говорится в заявлении, распространенном объединением.

В нем подчеркивается, что община солидарна со всеми вынужденными переселенцами и беженцами в мире.

Оккупация территории Азербайджана Арменией

В общине напомнили, что армянская сторона устроила этническую чистку азербайджанцев в их родных домах в Армении, а затем, с помощью силы, оккупировала земли Азербайджана и изгнала с них азербайджанских жителей.

Изгнание азербайджанцев из Армении

В заявлении подчеркивается, что в Армении рано жило значительное число азербайджанцев. Их изгнание стало долгим и болезненным процессом. Во время него армянские госорганы систематически применяли насилие, организовали массовые расправы, нарушали права человека и совершали иные преступления против человечности. Все эти процессы, повторяясь на протяжении всей истории, становились особенно безжалостными в 1905-1906, 1918-1921, 1948-1953 и 1987-1991-х годах.

В результате в данный момент в Армении нет ни одного азербайджанца.

Разрушения культурного наследия азербайджанцев

В общине также отметили факты системного разрушения армянской стороной азербайджанских кладбищ, а также культурных и религиозных памятников.

"Этническая чистка оказала серьезное негативное влияние и на наше нематериальное культурное наследие. Наши обычаи и традиции, образ жизни и социальные связи оказались нарушены. Армения все еще продолжает препятствовать посещению нами наших домов, кладбищ, священных мест, что особенно огорчает. Игнорирование этого права не только нарушает наши основные права как таковые, но и усиливает боль и тоску по родным очагам"

– община Западного Азербайджана

В заявлении подчеркивается, что таким образом Армения формирует моноэтническое пространство, изгоняя азербайджанцев и представителей других этнических групп. Такая политика вступает в противоречие с традициями региона, обладающего богатым этническим и религиозным разнообразием. А нарушение основных прав человека наносит страдания представителям общины Западного Азербайджана, ставит препятствия на пути к устойчивому миру и примирению.

Стремление к миру

В общине подчеркнули, что, напоминая об этих событиях, они хотят не продолжать конфликт, а наоборот - зафиксировать начало сложного пути к миру, примирению и возвращению домой.

"Мы намерены путем диалога добиться нашей мирной цели - возвращения к родным очагам. Община выступает за соблюдение норм и принципов международного права, в том числе территориальной целостности и суверенитета государств, таких ценностей, как мир, примирение, реинтеграция и сосуществование"

– община Западного Азербайджана

В заявлении отмечено, что, несмотря на готовность к прямому диалогу с Ереваном, община Западного Азербайджана уверена: возвращение и дальнейшее обеспечение коллективных и индивидуальных прав должны происходить в рамках международного механизма.

"Несмотря на наши неоднократные попытки диалога, Армения все еще не ответила на наши призывы к примирению. Уклонение армянской стороны от участия в содержательном диалоге препятствует продвижению в направлении справедливого и устойчивого урегулирования. Усиление внимания международной общественности к правам человека и непоколебимое желание изгнанных из Армении азербайджанцев вернуться к родным очагам воодушевляет общину на активизацию усилий в области права на возвращение"

– община Западного Азербайджана