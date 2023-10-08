ВС Азербайджана обезвредили армянский беспилотник в Кельбаджарском районе

Азербайджанские военные не допустили, чтобы армянский дрон совершил полет над оборонительными позициями армии Азербайджана. Сообщение о произошедшем сегодня инциденте распространило Минобороны Азербайджана.
Сегодня днем примерно в 12:50 (11:50 мск) БПЛА ВС РА осуществил попытку выполнить полет в разведывательных целях над оборонительными позициями азербайджанских военных.
Беспилотник летел в направлении горы Гылынджлы, расположенной в Кельбаджарском районе.
"Обнаруженный нашими подразделениями квадрокоптер был обезврежен специальными техническими средствами"
– МО Азербайджана
Кроме того, сегодня азербайджанские СМИ сообщили, что было обнаружено доказательство того, что сепаратисты в Ханкенди использовали автомобиль скорой помощи в военных целях.
Так, на одной из заброшенных боевых позиций в Карабахском экономическом районе Азербайджана была найдена попавшая под огонь артиллерии машина военно-медицинской помощи. Формирования ВС Армении, однако, хранили и перевозили в ней военные грузы – в частности, управляемые ракеты для ПТРК "Корнет".