ВС Азербайджана обезвредили армянский беспилотник в Кельбаджарском районе

Опубликовано: 16:36, 8 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

БПЛА армии Армении сегодня пытался выполнить разведывательный полет над азербайджанскими позициями. Однако попытку пресекли военнослужащие ВС АР.

Азербайджанские военные не допустили, чтобы армянский дрон совершил полет над оборонительными позициями армии Азербайджана. Сообщение о произошедшем сегодня инциденте распространило Минобороны Азербайджана.

Сегодня днем примерно в 12:50 (11:50 мск) БПЛА ВС РА осуществил попытку выполнить полет в разведывательных целях над оборонительными позициями азербайджанских военных.

Беспилотник летел в направлении горы Гылынджлы, расположенной в Кельбаджарском районе.

"Обнаруженный нашими подразделениями квадрокоптер был обезврежен специальными техническими средствами"

– МО Азербайджана

Кроме того, сегодня азербайджанские СМИ сообщили, что было обнаружено доказательство того, что сепаратисты в Ханкенди использовали автомобиль скорой помощи в военных целях.

Так, на одной из заброшенных боевых позиций в Карабахском экономическом районе Азербайджана была найдена попавшая под огонь артиллерии машина военно-медицинской помощи. Формирования ВС Армении, однако, хранили и перевозили в ней военные грузы – в частности, управляемые ракеты для ПТРК "Корнет".