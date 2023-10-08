Алиев: встреча представителей Азербайджана и Армении может пройти в Тбилиси

Опубликовано: 15:24, 8 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба президента Азербайджана

На встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности провести встречу по нормализации отношений с Азербайджана и Армении в Тбилиси.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявил о возможности проведения в Тбилиси встречи по нормализации отношений с Арменией.

"Если будет такая договоренность, представители наших соответствующих структур могут приехать в Грузию на двустороннюю или трехстороннюю встречу по нормализации армяно-азербайджанских отношений"

- Ильхам Алиев

Три года назад в результате Второй Карабахской войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, в прошлом месяце он восстановил свой суверенитет над всей страной. А сейчас стороны должны активно работать над мирным договором, который будет подписан между Арменией и Азербайджаном, говорится в свместном заявлении для прессы лидеров Грузи и Азербайджана.

"Если мы этого добьемся, – я надеюсь на это, - то тогда на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация"

- Ильхам Алиев

Страны Южного Кавказа могут начать сотрудничество в трехстороннем формате, и оно может быть очень успешным во многих областях, в том числе в сфере транспорта, энергетической безопасности, торговли, взаимного инвестирования.

"Сейчас наступил момент и считаю, что упустить этот шанс было бы большой ошибкой"

- Ильхам Алиев

Несколько стран, а также некоторые международные организации стараются оказать свою поддержку процессу нормализации между Арменией и Азербайджаном, напомнил азербайджанский лидер.

"Мы это приветствуем. Если это не односторонне и не предвзято, то, конечно, мы принимаем любое посредничество и помощь. Но, на мой взгляд, самым правильным выбором в этой сфере, учитывая и исторические связи, и географический фактор, конечно же, могла бы быть Грузия"

- Ильхам Алиев

Глава Азербайджана также выразил признательность премьер-министру Грузии за предложение посреднических возможностей страны в этом вопросе.

"Считаю, что мы как страна, готовая к этому, должны ожидать аналогичного подхода и от Армении. Если со стороны Армении будет согласие, то руководители наших соответствующих структур немедленно могут приехать в Грузию и на двустороннюю, и на трехстороннюю встречу"

- Ильхам Алиев

Отметив, что Азербайджан и Грузия всегда поддерживают территориальную целостность друг друга, президент Азербайджана подчеркнул, что две соседних страны всегда находятся рядом друг с другом в вопросах, отражающих их интересы.

"Территориальная целостность стран является фундаментальным принципом международного права, и нарушение территориальной целостности неприемлемо. Позиция Азербайджана в этом вопросе однозначна"

- Ильхам Алиев

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.