Ираклий Гарибашвили обсудил с Ильхамом Алиевым проблемы региона

Опубликовано: 14:00, 8 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Премьер-министр Грузии сегодня принял президента Азербайджана Ильхама Алиева, прибывшего в Тбилиси по его приглашению. Лидеры двух государств провели встречу один на один.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, прибывший сегодня в столицу Грузии с рабочим визитом, был принят премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили, прошла их беседа в формате один на один.

Перед встречей Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили ознакомились с фотовыставкой, посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Ожидается, что после расширенной встречи с участием делегаций двух стран их лидеры сделают совместные заявления для СМИ.

Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики, они являются стратегическими партнерами и в двустороннем формате, и в рамках международных проектов – таких, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор, передает Sputnik Грузия.

Также Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами-соседями в январе-августе 2023 года составил $612,87 млн, говорится в отчете Государственного таможенного комитета Азербайджана.

"В январе-августе текущего года товарооборот между Азербайджаном и Грузией составил $612,87 млн долларов. Объем этого показателя по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 16,6%, или $87,133 млн"

- Госкомтаможни Азербайджана

Напомним, в январе-августе 2022 года объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил $525,737 млн.