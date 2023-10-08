Ираклий Гарибашвили обсудил с Ильхамом Алиевым проблемы региона

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, прибывший сегодня в столицу Грузии с рабочим визитом, был принят премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили, прошла их беседа в формате один на один.
Перед встречей Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили ознакомились с фотовыставкой, посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Ожидается, что после расширенной встречи с участием делегаций двух стран их лидеры сделают совместные заявления для СМИ.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики, они являются стратегическими партнерами и в двустороннем формате, и в рамках международных проектов – таких, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор, передает Sputnik Грузия.
Также Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами-соседями в январе-августе 2023 года составил $612,87 млн, говорится в отчете Государственного таможенного комитета Азербайджана.
"В январе-августе текущего года товарооборот между Азербайджаном и Грузией составил $612,87 млн долларов. Объем этого показателя по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 16,6%, или $87,133 млн"
- Госкомтаможни Азербайджана
Напомним, в январе-августе 2022 года объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил $525,737 млн.