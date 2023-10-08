Ильхам Алиев совершает рабочий визит в Грузию

Опубликовано: 12:32, 8 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: АЗЕРТАДЖ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прилетел в Тбилиси с рабочим визитом, который он совершает по приглашению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Сегодня, 8 октября, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили прибыл с рабочим визитом в Тбилиси.

В Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели президента встречал почетный караул, заместитель премьер-министра, министр экономического и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили и другие официальные лица, передает АЗЕРТАДЖ.

Ожидается, что в ходе визита глава Азербайджана проведет ряд встреч и переговоров, в ходе которых стороны обсудят дальнейшее развитие отношений двух стран.