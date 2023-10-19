Военно-Грузинскую дорогу снова закрыли для большегрузов

Опубликовано: 6:55, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня ночью дорожные власти закрыли для грузовых автомобилей проезд по Военно-Грузинской дороге – на территории Грузии разбушевалась непогода.

Российско-грузинская граница в районе пункта пропуска Верхний Ларс сегодня ночью была закрыта для проезда большегрузных автомобилей – это было вызвано ухудшением погоды на территории Грузии, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба главного управления МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 23.50 18 октября 2023 года до особого распоряжения"

- МЧС Северной Осетии

С наступлением осени единственная трасса, соединяющая Россию не только с Грузией, но и с Арменией, все чаще закрывается из-за погодных условий – дожди и снегопады, а также усиление ветра в горах представляют особую опасность для движения грузового автотранспорта.