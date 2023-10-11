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Военно-Грузинская дорога открылась для большегрузов

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"
Дорожные службы возобновили проезд по Военно-Грузинской дороге, которая была закрыта для движения большегрузов со вчерашнего вечера.

Военно-Грузинская дорога снова открылась для проезда грузовиков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии в среду.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в обоих направлениях с 11:50 мск"

- МЧС Северной Осетии

Проезд грузовиков по высокогорной трассе, соединяющей Россию и Грузию, был приостановлен накануне с 22:50 мск из-за ухудшения погодной ситуации на территории Грузии, передает "Интерфакс".

Грузинская дорога к Верхнему Ларсу открылась после ремонта

Грузинская дорога к Верхнему Ларсу открылась после ремонта

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