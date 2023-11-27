Власти Кабардино-Балкарии намерены построить первый в республике ИТ-парк

Руководство КБР задумалось о создании первого в республике ИТ-парка. Власти отмечают, что это долгосрочный проект, на реализацию которого уйдут годы.

В Кабардино-Балкарии может быть создан первый в республике ИТ-парк. Об этом заявил глава региона.

"Есть у нас в планах совместно с "Кавказ.РФ" построить ИТ-парк. Но скажу, что это проект ни одного года и не двух лет"

– Казбек Коков

По его словам, инфраструктуру для работы ИТ-специалистов планируется создать в недостроенном здании в Нальчике, площадь которого составляет 11 тыс кв метров.

Коков отметил, что за год это здание можно привести в порядок и предоставить на льготных условиях специалистам данной отрасли.