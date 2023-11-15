Азербайджан станет хабом информационных технологий

Азербайджанская Республика будет развивать потенциал хаба ИКТ-продукции. В будущем страна станет основным центром экспорта продукции в сфере информационных технологий.

Власти Азербайджанской Республики работают в направлении развития потенциала в сфере информационных технологий. В будущем республика станет хабом ИКТ-продукции. Такое заявление сделал глава министерства цифрового развития и транспорта АР Рашад Набиев в ходе своего выступления на саммите инноваций " InMerge", который проходит сейчас в столице республики.

"Помимо хаба по экспорту ИКТ-продукции, необходимо принять меры в направлении хаба аутсорсинга, инновационного хаба и бизнес-хаба. Обычно многие страны с большим населением становятся бизнес-центрами. Но из-за малочисленности населения Азербайджана и отсутствия у страны прямого выхода к мировому океану, нам выгоднее стать инновационным хабом. В этом отношении мы должны привлечь международное сообщество, и для этого у нас должна быть правовая основа"

– Рашид Набиев

Министр отметил, что для развития сферы информационных технологий необходимо выполнить ряд условий.

В частности, создать условия для формирования культуры и образа мышления в республике. А также, необходима соответствующая инфраструктура, которая включает стабильный доступ в интернет.

В планах у властей покрыть всю территорию страны высокоскоростным интернетом.