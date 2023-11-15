Азербайджан, Грузия и Турция соберутся на совместные учения по кибербезопасности

Азербайджанские, грузинские и турецкие военные примут участие в совместных трехсторонних учениях. Они пройдут в следующем году и будут посвящены борьбе с кибератаками.

В 2024 году Турция совместно с Азербайджаном и Грузией проведет военные учения по кибератакам. Об этом сообщил глава Минобороны Турции на трехсторонней встрече со своими коллегами из этих стран.

"В следующем году в Турции проведем совместные учения по кибератакам"

– Яшар Гюлер

По его словам, сотрудничество Анкары, Баку и Тбилиси стратегически важно для региона, и стороны нацелены на развитие этих отношений.

Кроме того, глава оборонного ведомства указал на то, что Турция и Грузия поддерживают нормализацию армяно-азербайджанский отношений. – турецкий министр

Помимо этого, он обратился к армянскому руководству с призывом участвовать в региональной платформе "3+3" для нормализации отношений с Азербайджаном.

"Мы считаем, что платформа "3+3" – хороший формат для мирного решения проблем"

– руководитель Минобороны