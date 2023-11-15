Вестник Кавказа

Азербайджан и Грузия объединяются в оборонной сфере

Азербайджан и Грузия объединяются в оборонной сфере
© Фото: сайт Минобороны Азербайджана
В Баку прошла встреча глав Минобороны Азербайджана и Грузии. Стороны обсудили двусторонние отношения. Был подписан план о военном сотрудничестве на 2024 год.

Переговоры главы азербайджанского оборонного ведомства Закира Гасанова с грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе состоялись в Баку, сообщает пресс-служба министерства обороны АР.

Министры поговорили о перспективах двустороннего сотрудничества в сферах мира и безопасности в регионе, обменялись мнениями по повышению интенсивности совместных учений, а также затронули другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Грузинский министр отметил, что встречи глав МО обеих стран – пример высокого уровня сотрудничества Баку и Тбилиси. В свою очередь Гасанов подчеркнул, что такие визиты положительно сказываются на двусторонних отношениях.

По итогам переговоров ведомства обеих стран подписали план военного сотрудничества на следующий год.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
2070 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы