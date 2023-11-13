В Баку встретятся главы Минобороны Азербайджана, Грузии и Турции

В Баку состоится встреча глав Минобороны Азербайджана, Грузии и Турции. Они обсудят вопросы безопасности и планы на будущее. В последний раз министры виделись в феврале в Карсе.

Пресс-служба Минобороны Грузии анонсировала встречу руководителей оборонных ведомств Азербайджана, Грузии и Турции в Баку.

Как сообщили в министерстве, Закир Гасанов, Джуаншер Бурчуладзе и Яшар Гюлер обсудят вопросы региональной безопасности, трехстороннее сотрудничество и планы на будущее.

Стоит отметить, что последняя встреча глав Минобороны трех государств прошла в феврале этого года в Карсе. Тогда министры отметили важность сотрудничества, которое служит безопасности и стабильности в регионе.