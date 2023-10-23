Вестник Кавказа

Гюлер прилетел в Баку на саммит с Гасановым и Бурчуладзе

Гюлер прилетел в Баку на саммит с Гасановым и Бурчуладзе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководитель оборонного ведомства Турецкой Республики Яшар Гюлер сегодня вечером прибыл в Баку для переговоров с коллегами из Азербайджана и Грузии 27 ноября.

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер начал сегодня вечером рабочий визит в Азербайджанскую Республику.

Целью очередной поездки Гюлера в Баку является трехсторонний саммит формата Азербайджан-Турция-Грузия на уровне министров обороны.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев его по традиции встретил глава Минобороны АР Закир Гасанов.

Грузинский коллега Гасанова и Гюлера Джуаншер Бурчуладзе присоединится к ним завтра.

Напомним, что в последний раз Яшар Гюлер прилетал в Баку месяц назад – в конце октября, в связи с проведением совместных тактических учений "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023". Тогда Гюлер помимо встречи с Закиром Гасановым также был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Также он посещал Азербайджан в конце августа.

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