Вестник Кавказа

Власти ищут новых водителей автобусов в Ереване

Власти ищут новых водителей автобусов в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Накануне в армянской столице прошла забастовка водителей. Они выступали против массового увольнения своих коллег.

ЗАО "Автобусы Еревана" приглашают на работу водителей, обладающих правами категории D. Об этом рассказали в мэрии города.

Предлагаемая вакансия – водитель маршрута №171.

Ознакомиться с условиями работы можно по понедельникам. Для этого необходимо прийти в офис компании, который находится на улице Тевосяна 9. Время приема – с 10:00 до 15:00, передает News.am.

Накануне водители столичных автобусов вышли на забастовку. Они выступали против массового увольнения своих коллег. В частности, водители настаивали на том, чтобы уволенный ранее главный инженер компании ЗАО "Автобусы Еревана" был восстановлен в должности.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1480 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Специальные места для придорожной торговли определят в Ингушетии

Специальные места для придорожной торговли определят в Ингушетии

Водители автобусов устроили забастовку в Ереване

Водители автобусов устроили забастовку в Ереване

Автобус со студентами врезался в грузовик на Кубани

Автобус со студентами врезался в грузовик на Кубани

Что посмотреть в Тушетии и как добраться из Тбилиси в 2024 году

Что посмотреть в Тушетии и как добраться из Тбилиси в 2024 году

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы