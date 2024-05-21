Власти ищут новых водителей автобусов в Ереване

Накануне в армянской столице прошла забастовка водителей. Они выступали против массового увольнения своих коллег.

ЗАО "Автобусы Еревана" приглашают на работу водителей, обладающих правами категории D. Об этом рассказали в мэрии города.

Предлагаемая вакансия – водитель маршрута №171.

Ознакомиться с условиями работы можно по понедельникам. Для этого необходимо прийти в офис компании, который находится на улице Тевосяна 9. Время приема – с 10:00 до 15:00, передает News.am.

Накануне водители столичных автобусов вышли на забастовку. Они выступали против массового увольнения своих коллег. В частности, водители настаивали на том, чтобы уволенный ранее главный инженер компании ЗАО "Автобусы Еревана" был восстановлен в должности.