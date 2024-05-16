Водители автобусов устроили забастовку в Ереване

Из-за забастовки водителей автобусы в столице Армении временно не ходят. Они протестуют против волны необоснованных увольнений, захлестнувшей транспортную компанию.

В среду, 22 мая, водители и сотрудники ЗАО "Автобусы Еревана" вышли на акцию протеста. Об этом сообщают армянские СМИ.

В настоящее время автобусы в столице республики не ходят.

Как отметил один из сотрудников компании, в начале апреля пост директора занял Самвел Казарян, после чего начались необоснованные увольнения. По его словам, среди уволенных оказался главный инженер Андраник Манукян, работавший в компании с момента ее создания.

Представитель ЗАО "Автобусы Еревана" также поведал, что Казарян – человек главы Управления транспорта города, и теперь учреждение, по сути, возглавляет глава этого управления, без ведома которого директор не подписывает никаких бумаг, передает News.am.

"Начальник управления вместо того, чтобы выяснить, в чем проблема, говорит: "Или работайте или всех уволят" Он также говорит: "Я каждые 10 минут буду писать приказы об увольнении". Сейчас работают аудиторы. Но если они обнаружат какие-либо нарушения, человек (Манукян – прим. ред.) ведь имеет право дать свои объяснения. Пусть он делает свою работу, а вы проводите свои проверки"

– сотрудник компании

Он также рассказал, что из-за действий этих лиц свою работу могут потерять сотни водителей.

"В результате необъявленных закупок привели компанию-победителя, усадили двух человек, дали им в руки программу бухгалтерского учета всей компании, которая является тайной учреждения. О закупках еще не объявлено, а победитель уже есть. Они из-за своих амбиций готовы уволить 1500 человек, в том числе 1330 водителей, парализовав город",

– сотрудник ЗАО "Автобусы Еревана"

Он добавил, что участники акции протеста выступают за то, чтобы Манукян остался на своей должности.