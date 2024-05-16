Вестник Кавказа

Планы революции в Армении разоблачила полиция

Планы революции в Армении разоблачила полиция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Армении, близкий к оппозиции, вынашивал планы свергнуть правительство и захватить власть в республике. Однако о его намерениях узнали в полиции – он задержан, открыто уголовное дело.

Попытка поменять власть могла быть совершена в Армении в скором времени, если бы не усилия полиции, заявили в Следственном комитете Армении.

Подозреваемый – сын известного певца Спитакци Айко, Грачья Гевондян. Следствие установило, что он был близок к оппозиционным кругам и считал неверной внутреннюю и внешнюю политику, которую проводят нынешние власти.

По этим мотивам, считают правоохранители, Гевондян собирался взять под контроль здания правительства, Нацсобрания и полиции. Революцию он планировал совершать не в одиночку, а вместе с группой сообщников. Их личности устанавливаются.

Уже была назначена и дата переворота – 26 мая: действовать преступники собирались начать на назначенном на этот день митинге.

Однако намерения Гевондяна были разоблачены. Сейчас он задержан.

СК Армении распространил запись, на которой Гевондян (или человек с похожим голосом) говорит, что "единственный выход" – это захват зданий органов власти.

Кроме того, на видео, которые также опубликовал СК, видно, что рядом с Гевондяном находится оппозиционер Левон Кочарян – сын зачинщика армяно-азербайджанского конфликта, экс-президента Роберта Кочаряна.

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