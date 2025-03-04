Вестник Кавказа

Объезд станицы Арханская появится в Северной Осетии

Объезд станицы Арханская появится в Северной Осетии
© Фото: telegram-канал Сергея Меняйло
Объездная дорога в станице Архонская в Северной Осетии начала строиться сегодня. Она разгрузит старую трассу и сделает путь водителей безопаснее.

Возведение дороги в объезд станицы Архонская началось в Северной Осетии. Длина новой автомагистрали будет 7,2 км, рассказал руководитель республики Сергей Меняйло.

"Работаем по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Строители возведут четыре полосы движения – по две в каждую сторону, мост через реку Гизельдон и два путепровода. Обязательно будет современное освещение и барьерное ограждение."

- Сергей Меняйло

Он передал, что старая дорога, построенная еще 40 лет назад, уже не может справиться с нагрузкой. Новая трасса сделает путь на главной магистрали республики более безопасным и удобным.

Проект планируют окончить в 2027-2028 годах.

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