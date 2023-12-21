Верхний Ларс закрыли для всех машин

Движение по военно-грузинской дороге закрыто для всех видов транспорта с 13:00 до особого распоряжения. Утром сообщалось, что проезд был закрыт для грузовиков.

Пресс-служба МЧС по Северной Осетии сообщило о закрытии военно-грузинской дороги для всех видов транспорта.

Причина запрета проезда связана с неблагоприятными погодными условиями на территории Грузии.

Отмечается, что движение закрыто с 13:00 и до особого распоряжения.

Утром проезд через КПП Верхний Ларс был закрыт для грузовиков. К тому моменту на границе скопилось свыше трех тыс фур.