Верхний Ларс сегодня закрыт для большегрузов – очередь более 3 тыс машин

В Верхнем Ларсе продолжают собираться очереди из большегрузных автомобилей, которые ожидают возможности проехать в Грузию. На утро 28 декабря проезд для грузовиков запрещен.

Очередь из большегрузных машин на российско-грузинской границе уже превысила три тысячи фур, следует из информации на сайте ЦОДД Северной Осетии. На момент написания этого материала она составляла 3073 машины.

Как сообщает МЧС Северной Осетии, проезд через Верхний Ларс остается закрытым, но только для большегрузов. Легковым машинам и автобусам движение разрешили. Они начали пересекать границу накануне в 13.00 мск.

Когда на территорию Грузии смогут попасть фуры – неизвестно.

Причина скопления машин на границе – плохая погода, а именно снегопады. Военно-Грузинская дорога открылась хотя бы частично после расчистки трассы на территории, отметили в МЧС.

Верхний Ларс – что это?

Верхний Ларс – это пункт пропуска, который действует с 1992 года на границе с Грузией. На сегодня он представляет собой фактически бутылочное горлышко: попасть из России в Грузию и далее в Армению можно только пройдя пограничный и таможенный контроль в Верхнем Ларсе.