Верхний Ларс установил новый рекорд

КПП «Верхний Ларс» вновь перекрыть для большегрузов и машин с прицепами. Сейчас в очереди на въезд стоят свыше 3 тыс автомобилей.

Российско-грузинская дорога снова закрыта для проезда грузовых автомобилей. Перед КПП «Верхний Ларс» столпились 3,3 тыс большегрузов. Такая информация опубликована на сайте ЦОДД Северной Осетии.

По данным сайта сейчас в очереди стоят 3303 автомобиля.

Ограничения введены из-за ухудшения погодных условий. В частности, проехать большегрузам мешает снегопад и гололед.

Прочий вид транспорта может свободно пересекать границу.