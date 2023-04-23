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В Тбилиси состоится концерт инди-группы Brazzaville в Тбилиси

В Тбилиси состоится концерт инди-группы Brazzaville в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Тбилиси в Bunker Bar выступит инди-группа Brazzaville из США. Дебютные альбомы группы "2002" и Somnam Bulista были выпущены в начале 2000-х и до сих пор пользуются популярностью.

 

Инди-группа Brazzaville из США выступит 27 апреля с акустической программой в Тбилиси. Вступление состоится в Bunker Bar. Создатель группы Дэвид Браун назвал коллектив в честь столицы Республики Конго. Группа была создана в 1997 году в Лос-Анджелесе и с тех пор успешно гастролирует по миру.

"Это "мировая музыка" в истинном смысле слова, поскольку является идеальным саундтреком для путешествий, где каждая песня – это маленький рассказ о путешествиях группы Brazzaville под предводительством ее бессменного капитана Дэвида Брауна"

– говорится в релизе.

Дебютные альбомы группы "2002" и Somnam Bulista были выпущены в начале 2000-х и до сих пор пользуются популярностью.

Коллектив также известен сотрудничеством с российскими музыкантами.

 

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