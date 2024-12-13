ЕАЭС подводит итоги года без Армении

На территории всесезонного курорта "Игора" под Санкт-Петербургом стартовало заседание Высшего евразийского экономического совета.
В нем участвуют президент России Владимир Путин и другие лидеры стран евразийской "пятерки". Премьер-министр Армении Никол Пашинян эту встречу пропускает из-за очередного положительного теста на COVID.
На заседании будут обсуждаться стратегические направления деятельности союза. Всего в повестку саммита включено около двух десятков вопросов. В частности, участники встречи поговорят о предоставлении Ирану статуса наблюдателя в ЕАЭС.
Кроме того, они коснутся вопросов формирования общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.
По итогам планируется подписание десятков важных документов.
Напомним, в текущем году в ЕАЭС председательствует Армения. С 1 января следующего года председательство перейдет к Белоруссии.