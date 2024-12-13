Вестник Кавказа

ЕАЭС подводит итоги года без Армении

флаги стран ЕАЭС
© Фото: Акорда
В пригороде Санкт-Петербурга началось заседание Высшего евразийского экономического совета. В нем участвуют президенты стран евразийской "пятерки".

На территории всесезонного курорта "Игора" под Санкт-Петербургом стартовало заседание Высшего евразийского экономического совета.

В нем участвуют президент России Владимир Путин и другие лидеры стран евразийской "пятерки". Премьер-министр Армении Никол Пашинян эту встречу пропускает из-за очередного положительного теста на COVID.

На заседании будут обсуждаться стратегические направления деятельности союза. Всего в повестку саммита включено около двух десятков вопросов. В частности, участники встречи поговорят о предоставлении Ирану статуса наблюдателя в ЕАЭС.

Кроме того, они коснутся вопросов формирования общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.

По итогам планируется подписание десятков важных документов.

Напомним, в текущем году в ЕАЭС председательствует Армения. С 1 января следующего года председательство перейдет к Белоруссии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1250 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пашинян все-таки не прилетит на саммит ЕАЭС в Россию

Пашинян все-таки не прилетит на саммит ЕАЭС в Россию

Пашинян отказался от участия в саммите СНГ в Петербурге

Пашинян отказался от участия в саммите СНГ в Петербурге

Ускорение создания участка Решт-Астара обсудила российская делегация в Иране

Ускорение создания участка Решт-Астара обсудила российская делегация в Иране

Путин не примет Пашиняна на саммите ЕАЭС

Путин не примет Пашиняна на саммите ЕАЭС

Петербург примет неформальный саммит СНГ

Петербург примет неформальный саммит СНГ

Москва и Тегеран добились стратегических решений по проекту &quot;Север-Юг&quot;

Москва и Тегеран добились стратегических решений по проекту "Север-Юг"

Когда ЕАЭС и Индонезия заключат соглашение о свободной торговле?

Когда ЕАЭС и Индонезия заключат соглашение о свободной торговле?

Какие перспективы открывает статус наблюдателя для Ирана в ЕАЭС?

Какие перспективы открывает статус наблюдателя для Ирана в ЕАЭС?

Мишустин заявил о важности продвижения взаимодействия с СНГ и ЕАЭС

Мишустин заявил о важности продвижения взаимодействия с СНГ и ЕАЭС

Пашиняна ждут на неформальном саммите СНГ – Песков

Пашиняна ждут на неформальном саммите СНГ – Песков

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы