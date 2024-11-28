Вестник Кавказа

На Ставрополье проведут реставрацию мавзолея аланского правителя

На Ставрополье проведут реставрацию мавзолея аланского правителя
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае в 2025 году займутся восстановлением мавзолея аланского царя. Проект реставрации будет обсуждаться в стенах краевого музея 19 декабря.

В 2025 году специалисты в Ставрополе начнут реставрацию одного из важнейших исторических памятников региона – мавзолея аланского правителя. Сооружение датируется XI веком, рассказали в пресс-службе Ставропольского государственного музея. 

Проект реставрации будет обсуждаться 19 декабря в стенах Ставропольского музея. Приглашаются все желающие, начало мероприятия – в 15:00.  

Ожидается доклад руководителя музея Николая Охонько, который поведает о сохранности памятника истории. Сотрудники музея также представят свое видение о методах сохранения архитектурного наследия прошлого. 

Отметим, что речь идет о мавзолее аланского правителя Дорголела, который был правителем Алании в XI веке. Первоначально гробница находилась на территории Кяфарского городища, но в советское время была перевезена в Ставрополь.

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