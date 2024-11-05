Вестник Кавказа

Грозный официально получил титул культурной столицы страны 2025 года

Грозный официально получил титул культурной столицы страны 2025 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Столица Чечни официально стала центром культуры страны следующего года. В Грозном планируют воспользоваться опытом культурной столицы уходящего года – Нижнего Новгорода.

Столица Чечни официально стала центром культуры страны следующего года. В Грозном планируют воспользоваться опытом культурной столицы уходящего года – Нижнего Новгорода. 

Грозному официально перешел титул культурной столицы России. Почетное звание передано чеченской столице от Нижнего новгорода, где в прошлом году провели более 150 мероприятий. 

«У нас сегодня знаменательный день, мы передаем почетный титул культурной столицы нашим друзьям из Грозного. Уверен, что город будет с честью нести этот титул»

 — губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Сообщается, что регионы также договорились о партнерстве в области культуры. Власти чеченской столицы планируют воспользоваться опытом поволжского города в проведении массовых мероприятий культурного характера. 

Отметим, что в ближайшее время станет известна культурная столицы РФ в 2026 году. В тройку финалистов вошли Владимир, Омск и Владивосток.

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