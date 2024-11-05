Грозный официально получил титул культурной столицы страны 2025 года

Столица Чечни официально стала центром культуры страны следующего года. В Грозном планируют воспользоваться опытом культурной столицы уходящего года – Нижнего Новгорода.
Грозному официально перешел титул культурной столицы России. Почетное звание передано чеченской столице от Нижнего новгорода, где в прошлом году провели более 150 мероприятий.
«У нас сегодня знаменательный день, мы передаем почетный титул культурной столицы нашим друзьям из Грозного. Уверен, что город будет с честью нести этот титул»
— губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Сообщается, что регионы также договорились о партнерстве в области культуры. Власти чеченской столицы планируют воспользоваться опытом поволжского города в проведении массовых мероприятий культурного характера.
Отметим, что в ближайшее время станет известна культурная столицы РФ в 2026 году. В тройку финалистов вошли Владимир, Омск и Владивосток.