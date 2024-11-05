Вестник Кавказа

За что горские евреи получили премию Сергея Вайнштейна

"Вестник Кавказа"
Вручение премии им.Ванштейна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
8 декабря в Москве в Общинном центре горских евреев прошла ежегодная церемония вручения премии имени Сергея Вайнштейна, которая была учреждена Международным благотворительным фондом СТМЭГИ в честь историка и культурного антрополога, специалиста в области иудаизма и этнографии народов Кавказа, ушедшего из жизни в 2015 году.

Герман Захарьяев, президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ:

В 2015 году мы учредили премию в честь Сергея Ивановича Вайнштейна. Это своего рода благодарность лично от меня и от нашей общины человеку, который многое сделал для нашего фонда, занимающегося сохранение популяризацией традиций и обычаев нашего народа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Премия вручается общественным и религиозным деятелям, а также представителям культуры и науки, которые внесли значительный вклад в сохранение и популяризацию горско-еврейской культуры и языка джуури как в России, так и в других странах мира.

Адольф Шаевич, главный раввин России:

Традиция важна для любого народа, ведь это связь между прошлым, настоящим и будущим. Еврейский народ, рассеянный по всему свету, сохранился несмотря на тяжелейшие условия, именно благодаря сохранению традиций. Горские евреи, живущие на Кавказе веками, в силу обстоятельств разъехались по всему миру. Честь и хвала тем, кто поддерживает, развивает и сохраняет эту традицию.

Главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Адольф Соломонович Шаевич
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году среди награжденных оказались Валерий Белгородский (Россия) за создание академической программы изучения культуры и языка горских евреев. Ави Бенеди (Болгария) за вклад в развитие музыкальной культуры горских евреев и Люба Юсуфова (США) за популяризацию языка джуури и укрепление межкультурных связей.

Мустафаев Рахман
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На вручении премии присутствовали представители еврейских организаций и общин, федеральных и городских властей, бизнесмены, меценаты и дипломаты, в том числе посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

Хочу пожелать членам организации и руководству объединения горских евреев благополучия и успехов. Очень рад, что здесь собралась большая и дружная семья. Хотел бы видеть вашу общину крепкой, прочной, расширяющейся. Азербайджан здесь с вами, наши двери для вас открыты. Буду рад совместным проектам с нашими соотечественниками - горскими евреями.

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