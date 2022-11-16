В Москве вручат главную награду горских евреев

8 декабря в Москве, в Объединении горских евреев, Международный благотворительный фонд СТМЭГИ проведет торжественную церемонию вручения главной награды горско-еврейской общины — Премии имени Сергея Вайнштейна, присуждаемой за заслуги в сохранении и развитии культуры горских евреев. Расскажем о премии и ее лауреатах.

Впервые премия будет вручена лауреатам сразу двух лет: по итогам нынешнего и прошлого года. Прошлогодняя церемония не проводилась из-за трагедии в Израиле 7 октября. Среди гостей церемонии ожидаются представители еврейских организаций и общин, федеральных и городских властей, посольств Израиля, Азербайджана и Бахрейна, бизнесмены и меценаты.

Лауреатами премии 2024 года стали

Валерий Белгородский (Россия) — за создание академической программы изучения культуры и языка горских евреев

Ави Бенеди (Болгария) — за вклад в развитие музыкальной культуры горских евреев

Люба Юсуфова (США) — за популяризацию языка джуури и укрепление межкультурных связей.

Валерий Белгородский — доктор социологических наук, профессор, ректор Российского государственного университета им. Косыгина, где — впервые в мировой академической практике — с 2021 года действует магистратура «Язык и культура еврейских диаспор», готовящая специалистов по языку джуури и горско-еврейской культуре.

Ави Бенеди — певец, композитор, мультиинструменталист. Родился в Израиле в семье бухарских евреев, репатриантов из СССР. С четырех лет жил в Австрии, окончил Академию изобразительных искусств в Вене, работал оператором на австрийском ТВ. В 2006 году переехал в Россию, где сочинил несколько песен для Филиппа Киркорова и для Жасмин. В настоящее время живет в Болгарии. Ави поет на многих языках, в том числе на джуури. За последние годы написал цикл песен на джуури на слова Любы Юсуфовой.

Люба Юсуфова — на протяжении многих лет один из самых деятельных активистов общины горских евреев Нью-Йорка. Она бессменный организатор общинных мероприятий, в том числе «Дня общины» и фестиваля языка джуури. Ее перу принадлежит множество публикаций о горско-еврейской культуре в печатных и электронных СМИ, а также двух книг, в том числе «От Нью-Йорка до Красной Слободы». Люба — председатель женского объединения «HАTIKVA», автор проекта «Культура и наследие горских евреев» («Тарбут ве морешет еудим a-haрарим»). К числу ее заслуг принадлежит также создание в Нью-Йорке детского танцевального ансамбля «Кавказ».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обладателями награды по итогам 2023 года были выбраны

Эльдар Гуршумов (Израиль) — за вклад в сохранение культурного наследия горских евреев;

Хайям Нисанов (Азербайджан) — за вклад в сохранение и развитие музыкального искусства горских евреев;

Владимир Шкляр (Израиль) — за вклад в популяризацию горско-еврейской культуры.

Эльдар Гуршумов — был автором множества песен, которые поют горские евреи, живущие в разных странах мира. После репатриации работал в Тель-Авиве в Бар-Иланском университете, где был солистом оркестра и исполнял песни на свои слова и музыку, ездил с гастролями по всему Израилю. С 2003 года возглавлял израильский Союз горско-еврейских писателей, в котором более 100 человек. Не раз помогал выпускать произведения своим коллегам, не имевшим опубликованных книг на джуури, становясь для них редактором, дизайнером и даже графиком. Эльдару Гуршумову премия будет вручена посмертно, ее получит его сын.

Хайям Нисанов — голос горско-еврейского народа. Заслуженный артист Азербайджана. Свой первый альбом выпустил в 16 лет. За плечами музыканта — джазово-эстрадный факультет Московской государственной спецшколы имени Гнесиных и серьезный академический бэкграунд. В его репертуаре много тонких и лиричных песен, немало и посвящений своему народу. В 2009 году впервые выступил с сольным концертом в Губинском олимпийском комплексе перед многотысячной аудиторией.

Владимир Шкляр — в прошлом профессиональный спортсмен, чемпион Израиля по фехтованию, а сегодня — министр посольства Израиля в России и поэт. На творчество дипломата вдохновил горско-еврейский поселок в Азербайджане Красная Слобода, которому в последнее время он посвятил три песни.

Писать стихи начал еще в детстве. Тягу к творчеству он не утратил, ни занявшись профессиональным спортом, ни перейдя на дипломатическую службу. Но только с назначением в Москву стал писать профессионально, — его стихи читают на концертах, а песни исполняют известные артисты. На счету Владимира Шкляра — десятки композиций и сборник стихов «40 оттенков любви» (2022).

Не сомневаюсь, что будущее нашего народа будет достойным. И это благодаря нашим лауреатам — сегодняшним, прошлым, будущим. И благодаря всем тем, кому дороги память и благодарность»

— президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Премия имени Сергея Вайнштейна (1948-2015), историка и культурного антрополога, специалиста в области иудаизма и этнографии народов Кавказа, присуждается ежегодно с 2015 года.

Каждый год жюри выбирает самых активных общественных деятелей, журналистов, деятелей культуры. Лауреаты премии — это те, кто вносят наибольший вклад в сохранение традиций, обычаев, культуры горских евреев, формируют образ общины в международном медиапространстве.