Грузинская рок-группа споет в Казахстане

Опубликовано: 22:05, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Музыкальная группа из Грузии "Мгзавреби" выступит с концертом в Астане. 10 июня рок-бэнд представит своим поклонником новый альбом.

Популярная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" приедет в Казахстан 10 июня, где проведет концерт, сообщили участники группы.

На концерте группа представит новый альбом Kamara, в котором поется о самых теплых и приятных воспоминаниях из детства участников группы.

Музыкальный бэнд "Мгзавреби" совмещает в своих треках фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы. Родилась группа в 2006 году благодаря вокалисту Гиги Дедаламазишвили.