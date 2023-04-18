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Грузинская рок-группа споет в Казахстане

Грузинская рок-группа споет в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Музыкальная группа из Грузии "Мгзавреби" выступит с концертом в Астане. 10 июня рок-бэнд представит своим поклонником новый альбом.

Популярная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" приедет в Казахстан 10 июня, где проведет концерт, сообщили участники группы.

На концерте группа представит новый альбом Kamara, в котором поется о самых теплых и приятных воспоминаниях из детства участников группы.

Музыкальный бэнд "Мгзавреби" совмещает в своих треках фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы. Родилась группа в 2006 году благодаря вокалисту Гиги Дедаламазишвили.

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