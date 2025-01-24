Вестник Кавказа

В Сочи появятся десятки новых отелей

В Сочи появятся десятки новых отелей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи к 2035 году будут построены десятки новых отелей. Мэр курорта рассказал, что в процессе реализации находится почти 40 проектов.

Сочи в ближайшие годы прирастет новыми гостиницами и санаториями, об этом поведал мэр курорта Андрей Прошунин.

"Сегодня в отрасли реализуется 38 инвестиционных проектов. По ним менее чем за 10 лет ожидаем расширения фонда на 25 тысяч современных номеров"

– Прошунин

Среди реализуемых проектов, реконструкция и расширение санатория "Волна", который втрое нарастит номерной фонд после завершения всех работ.

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