В Сочи появятся десятки новых отелей

В Сочи к 2035 году будут построены десятки новых отелей. Мэр курорта рассказал, что в процессе реализации находится почти 40 проектов.

Сочи в ближайшие годы прирастет новыми гостиницами и санаториями, об этом поведал мэр курорта Андрей Прошунин.

"Сегодня в отрасли реализуется 38 инвестиционных проектов. По ним менее чем за 10 лет ожидаем расширения фонда на 25 тысяч современных номеров"

– Прошунин

Среди реализуемых проектов, реконструкция и расширение санатория "Волна", который втрое нарастит номерной фонд после завершения всех работ.