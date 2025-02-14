После экстренной посадки вертолета возобновил работу аэропорт в Ставрополе

Ставропольская воздушная гавань возобновила прием судов около часа назад. Ранее она прерывала свою работу из-за экстренной посадки вертолета.

В Ставрополе возобновил прием воздушных судов аэропорт, закрытый ранее сегодня на неопределенный срок из-за экстренной посадки вертолета санитарной авиации. Об этом сказано в сообщении, размещенном вечером 20 февраля в Telegram-канале Артема Кореняко, пресс-секретаря Росавиации.

"Аэропорт Ставрополя открыт на прием и выпуск воздушных судов в 18:50 мск. В период временного закрытия ставропольского аэропорта посадку на запасном аэродроме в Минеральных Водах совершил один рейс из Москвы"

– пресс-секретарь ФАВТ

Напомним, сегодня днем в воздушной гавани Ставрополя экстренно сел вертолет, на борту которого находились несколько человек. В результате инцидента никто не погиб.