Вестник Кавказа

После экстренной посадки вертолета возобновил работу аэропорт в Ставрополе

После экстренной посадки вертолета возобновил работу аэропорт в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставропольская воздушная гавань возобновила прием судов около часа назад. Ранее она прерывала свою работу из-за экстренной посадки вертолета.

В Ставрополе возобновил прием воздушных судов аэропорт, закрытый ранее сегодня на неопределенный срок из-за экстренной посадки вертолета санитарной авиации. Об этом сказано в сообщении, размещенном вечером 20 февраля в Telegram-канале Артема Кореняко, пресс-секретаря Росавиации.

"Аэропорт Ставрополя открыт на прием и выпуск воздушных судов в 18:50 мск. В период временного закрытия ставропольского аэропорта посадку на запасном аэродроме в Минеральных Водах совершил один рейс из Москвы"

– пресс-секретарь ФАВТ

Напомним, сегодня днем в воздушной гавани Ставрополя экстренно сел вертолет, на борту которого находились несколько человек. В результате инцидента никто не погиб.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1115 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Вертолет санавиации экстренно сел в аэропорту Ставрополя

Вертолет санавиации экстренно сел в аэропорту Ставрополя

Морозы на Ставрополье освободили школьников от занятий в пятницу

Морозы на Ставрополье освободили школьников от занятий в пятницу

Три новых гидропоста появятся на Ставрополье к весне

Три новых гидропоста появятся на Ставрополье к весне

Школьники создадут скворечники для парка в Кисловодске

Школьники создадут скворечники для парка в Кисловодске

Три машины столкнулись на Ставрополье – есть жертва

Три машины столкнулись на Ставрополье – есть жертва

Жителям Старополья порекомендовали оставаться дома из-за морозов

Жителям Старополья порекомендовали оставаться дома из-за морозов

Ставрополье стало лидером по запуску коммерческой недвижимости

Ставрополье стало лидером по запуску коммерческой недвижимости

Ессентуки вложат 28 млрд рублей в обновление и строительство санаториев

Ессентуки вложат 28 млрд рублей в обновление и строительство санаториев

Убийство поэта Лермонтова расследует СК РФ - СМИ

Убийство поэта Лермонтова расследует СК РФ - СМИ

Мужчину насмерть сбил поезд в Невинномысске

Мужчину насмерть сбил поезд в Невинномысске

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы