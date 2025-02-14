Вертолет санавиации экстренно сел в аэропорту Ставрополя

Аэропорт Ставрополя принял экстренную посадку медицинского вертолета. Подробности происшествия рассказал глава Ставропольского края.
С вертолетом санавиации Ставропольского края произошел инцидент, который вынудил его совершить экстренную посадку в аэропорту краевой столицы, рассказал глава региона Владимир Владимиров.
"На борту было два медика и два пилота. К моменту посадки на месте уже дежурили бригады скорой помощи. Они немедленно начали работать с находившимися в вертолете. Все живы"
- Владимир Владимиров
Согласно предварительным данным, все остались без видимых травм, необходимая помощь была оказана, передал губернатор.
На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Точные причины происшествия будут установлены позже.