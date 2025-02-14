Вестник Кавказа

Вертолет санавиации экстренно сел в аэропорту Ставрополя

Вертолет в аэропорту
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Аэропорт Ставрополя принял экстренную посадку медицинского вертолета. Подробности происшествия рассказал глава Ставропольского края.

С вертолетом санавиации Ставропольского края произошел инцидент, который вынудил его совершить экстренную посадку в аэропорту краевой столицы, рассказал глава региона Владимир Владимиров.

"На борту было два медика и два пилота. К моменту посадки на месте уже дежурили бригады скорой помощи. Они немедленно начали работать с находившимися в вертолете. Все живы"

- Владимир Владимиров

Согласно предварительным данным, все остались без видимых травм, необходимая помощь была оказана, передал губернатор.

На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Точные причины происшествия будут установлены позже.

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