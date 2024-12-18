Вестник Кавказа

Каладзе обвинил Запад в грубом давлении на Грузию

Каладзе обвинил Запад в грубом давлении на Грузию
© Фото: сайт мэрии Тбилиси
Каха Каладзе заявил, что Запад требовал открыть "второй фронт" против России. Он сказал, что это была прямая попытка и грубое давление в сторону Грузии.

Тбилисский мэр Каха Каладзе рассказал, что западные представители требовали от Грузии действовать против России. В частности, они предлагали открыть "второй фронт".

Он отметил, что представители Запада вели грубые диалоги с премьером страны Ираклием Кобахидзе. Глава города сказал, что была прямая попытка силовым методом открыть "второй фронт".

Помимо этого, Каладзе сообщил, что Запад оказывал серьезное давление на Тбилиси и призывал присоединиться к антироссийским санкциям.

Мэр добавил, что введение ограничений против России негативно бы сказались на экономике и будущем Грузии.

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