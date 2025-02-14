Пути решения конфликта на Украине подробно обсуждались в Эр-Рияде – Лавров

Министр Лавров рассказал, что представители Москвы и Вашингтона подробно говорили о решении кризиса на Украине в ходе встречи в Эр-Рияде. Решить ситуацию можно устранив первопричины, поделился он на СМИД G20.

Глава российского МИД Сергей Лавров на заседании G20 сегодня поделился тем, как прошли переговоры представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде, посвященные украинскому кризису.

Положить конец конфликту не получится при накачке Украины деньгами и вооружением, отметил министр. Кроме того, должны быть ликвидированы первопричины кризиса в стране.

"Решение может быть найдено только путем устранения первопричин кризиса на Украине, включая выполнение обязательств по уважению прав человека, в том числе прав на язык и религию, и соблюдение принципа неделимости безопасности в Европе. Подробный разговор на эту тему состоялся на российско-американских переговорах в Эр-Рияде"

– Сергей Лавров

Глава МИД РФ заявил, что Западу следует строить отношения с государствами мирового большинства на основе взаимоуважения, а также при признании наличия у каждого государства национальных интересов.

"В многополярной среде нет места гегемонии и враждебной блоковой политике. Западу пора принять новый баланс сил"

– Сергей Лавров

По словам российского министра, "обеспечить безопасность одних стран за счет других невозможно", глобальная стабильность может быть исключительно "равной для всех".